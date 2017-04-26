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Общество

Поэтическая поляна в Михайловском обработана против клещей

В Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» 24 и 25 апреля провели противоклещевые обработки. От этих насекомых обезопасили поэтическую поляну в сельце Михайловское, тропы, по которым проходят туристические маршруты, и прилегающие к ним территории музеев-усадеб «Михайловское», «Петровское», «Пушкинская деревня», а также традиционные места базирования доброхотских отрядов близ Михайловского и Петровского. Об этом Псковскому агентству информации сообщила пресс-атташе музея Лидия Токарева со ссылкой на специалистов службы музейных территорий Пушкинского заповедника.

Лидия Токарева уточнила, что в ближайшие дни дезинсекция будет проведена и в Тригорском.

Противоклещевые мероприятия на территории Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» проводят сотрудники филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Псковской области в Опочецком, Красногородском, Пушкиногорском, Новоржевском, Пыталовском районах». В нынешнем году они выполняют дезинсекцию на площади 7,5082 га (против 7,332 га в прошлом году).

Повторная противоклещевая обработка состоится в преддверии Всероссийского Пушкинского праздника поэзии.

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