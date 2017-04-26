Свинаря и спасателя SPA-центра ищут работодатели в Псковской области

12:27, 26 апреля 2017, ПАИ

Служба исследований компании HeadHunter Северо-Запад представила самые интересные предложения о работе, размещенные на сайте hh.ru в Псковской области в середине апреля. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе компании, одной из самых оригинальных стала вакансия «Свинарь/скотник» с зарплатой от 18 до 25 тысяч рублей. От кандидата на эту позицию требуется следующее: ухаживать за 45 свиньями, кормить их и убирать территорию. Никаких специальных навыков для этого не нужно. Работодатель готов предоставить сотруднику проживание в доме или комнате на своей территории.

Еще одна интересная вакансия – «Спасатель SPA-центра» с зарплатой от 10 тысяч рублей. «Кандидатам на должность не придется спасать ни сам SPA-центр, ни его клиентов. Вместо этого потенциальному сотруднику предстоит следить за работой бассейнового оборудования и поведением гостей во время посещения SPA-центра. При этом есть одно ключевое требование к специалисту – хорошая физическая форма», - отметили в пресс-службе HeadHunter.

Также в рейтинг необычных вакансий входит позиция «Помощника по хозяйству в загородный дом (семейная пара)» с зарплатой до 30 тысяч рублей. Работодатель ищет неконфликтных, трудолюбивых, исполнительных, добросовестных и бережливых помощников в лице семейной пары, которые бы занимались уборкой хозяйского и гостевого домов, обеспечивали бы «жизнедеятельность» дома, а также ухаживали за территорией вокруг дома. Среди условий своевременная оплата и бесплатное проживание в Пустошке.