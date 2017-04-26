Учение по гражданской обороне проходит в Новоржевском районе

11:15, 26 апреля 2017, ПАИ

С 25 по 28 апреля в Новоржевском районе проходит командно-штабное учение по гражданской обороне по теме «Выполнение мероприятий по ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Перевод системы ГО района с мирного на военное время в условиях применения обычных средств поражения». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Руководство осуществляет заместитель начальника Главного управления МЧС России по Псковской области – начальник управления гражданской защиты полковник Андрей Бардинов.

На учение привлечены глава района, заместители главы администрации района, комиссия по предупреждению ЧС и обеспечению пожарной безопасности, эвакуационная комиссия, комиссия ПУФ, отдел ГО, ЧС и МП района, ЕДДС района, штаб ГО района, а также спасательные службы гражданской обороны: оповещения и связи, энергетики и светомаскировки, охраны общественного порядка, противопожарная, торговли и питания, медицинская, инженерная и коммунально-техническая, защиты животных и растений, автотранспортная.

В учениях задействованы городское поселение «Новоржев»; Вехнянская, Выборская и Новоржевская волости; пункт временного размещения пострадавшего населения на базе МБОУ «Новоржевская средняя школа»; приемный эвакуационный пункт на базе МБУК «Новоржевский РКСК»; объекты экономики.

В ходе командно-штабного учения будет оцениваться деятельность муниципального звена «Новоржевский район» Псковской областной подсистемы РСЧС по выполнению возложенных задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также готовность к выполнению мероприятий гражданской обороны.