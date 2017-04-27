Почти на 18 млн рублей увеличены доходы псковского ФОМС

14:15, 27 апреля 2017, ПАИ

Новую редакцию закона «О бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования Псковской области на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» приняли депутаты Псковского областного Собрания на сессии 27 апреля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

В частности, увеличены показатели доходов бюджета Фонда 2017 года на 17 млн 640 тысяч рублей, из которых 5 млн 400 тысяч рублей пойдут на единовременные выплаты медицинским работникам Псковской области в рамках подпрограммы «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» государственной программы Псковской области «Развитие здравоохранения на 2014-2020 годы». Ещё 12 млн 240 тысяч рублей - налоговые и неналоговые доходы бюджета ФОМС.

Увеличиваются и показатели расходов бюджета Фонда на 96 млн 253 тысячи рублей, в том числе на государственную программу Псковской области «Развитие здравоохранения на 2014-2020 годы» на сумму 73 млн 745 тысяч рублей. На 22 млн 508 тысяч рублей увеличиваются расходы на финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования.

Таким образом, прогнозируемый общий объём доходов Фонда прописан в размере 5 млрд 871 млн 184,7 тысяч рублей, из которых 5 млрд 858 млн 944,1 тысяч рублей - межбюджетные трансферты. При этом расходы увеличиваются с 5 млрд 853 млн 544,1 тысяч рублей до 5 млрд 949 млн 797,4 тысяч рублей. Дефицит составляет 78 млн 612,7 тысяч рублей.

На заседании комитета Псковского областного Собрания по бюджету, финансам и налоговой политике руководитель территориального фонда обязательного медицинского страхования Псковской области Валентина Альбова пояснила, что дело в методике отражения в бюджете и как такового дефицита нет. Она отметила, что раньше остатки средств ФОМС никогда не возвращал в федеральный бюджет, теперь «сначала возвращаем, а потом нам их отдают».