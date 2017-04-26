0
17:50
«Мировидение» провели в поддержку Юлии Самойловой студенты ПсковГУ
16:46
Дневник конкурса «Миссис Псков 2017» увидят сегодня в 19:10 зрители «РЕН-ТВ»
16:07
Лишь 8% многодетных семей Псковской области, получивших земельные участки, строят на них дома
13:30
Иногда они умирают
13:05
Форум иностранных студентов открылся в ПсковГУ
12:16
Жалобы родителей на конфликты с детьми стали чаще поступать псковскому омбудсмену
11:38
Как псковичу безопасно купить новостройку в Петербурге или Москве
Еще новости
Общество

Небольшой дождь и до +10 градусов прогнозируют псковские синоптики 27 апреля

27 апреля на территории Псковской области прогнозируется облачная погода с прояснениями, местами пройдёт небольшой дождь. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном управлении МЧС со ссылкой на данные Псковского ЦГМС.

Ветер будет дуть западного направления со скоростью 5-10 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью составит от 0 до +5 градусов, днем - от +5 до +10. Атмосферное давление ожидается ниже нормы.

Радиационная, химическая и бактериологическая обстановка будет в норме. Радиационный фон - 9-14 мкР/час (0,09-0,14 мкЗв/ч).

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

«Мировидение» провели в поддержку Юлии Самойловой студенты ПсковГУ
26 апреля 2017
«Мировидение» провели в поддержку Юлии Самойловой студенты ПсковГУ
Дневник конкурса «Миссис Псков 2017» увидят сегодня в 19:10 зрители «РЕН-ТВ»
26 апреля 2017
Дневник конкурса «Миссис Псков 2017» увидят сегодня в 19:10 зрители «РЕН-ТВ»
Лишь 8% многодетных семей Псковской области, получивших земельные участки, строят на них дома
26 апреля 2017
Лишь 8% многодетных семей Псковской области, получивших земельные участки, строят на них дома
Иногда они умирают
26 апреля 2017
Иногда они умирают 10
Форум иностранных студентов открылся в ПсковГУ
26 апреля 2017
Форум иностранных студентов открылся в ПсковГУ
Жалобы родителей на конфликты с детьми стали чаще поступать псковскому омбудсмену
26 апреля 2017
Жалобы родителей на конфликты с детьми стали чаще поступать псковскому омбудсмену
Как псковичу безопасно купить новостройку в Петербурге или Москве
26 апреля 2017
Как псковичу безопасно купить новостройку в Петербурге или Москве 1
Память жертв радиационных аварий и катастроф чтут 26 апреля в России
26 апреля 2017
Память жертв радиационных аварий и катастроф чтут 26 апреля в России

Идет загрузка...