Небольшой дождь и до +10 градусов прогнозируют псковские синоптики 27 апреля

18:04, 26 апреля 2017, ПАИ

27 апреля на территории Псковской области прогнозируется облачная погода с прояснениями, местами пройдёт небольшой дождь. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном управлении МЧС со ссылкой на данные Псковского ЦГМС.

Ветер будет дуть западного направления со скоростью 5-10 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью составит от 0 до +5 градусов, днем - от +5 до +10. Атмосферное давление ожидается ниже нормы.

Радиационная, химическая и бактериологическая обстановка будет в норме. Радиационный фон - 9-14 мкР/час (0,09-0,14 мкЗв/ч).