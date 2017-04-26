Отказываться от предоставленных участков смогут многодетные семьи Псковской области

11:27, 26 апреля 2017, ПАИ

Комитет Псковского областного Собрания по труду и социальной политике поддержал законопроект «О предоставлении гражданам, имеющим трех и более детей, земельных участков в собственность бесплатно на территории Псковской области». Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации с заседания комитета, которое проходит сегодня, 26 апреля.

Начальник Управления социальной защиты населения Псковской области Армен Мнацаканян сообщил, что региональный закон «был приведён в порядок». «Единственное новшество - если многодетные по независящим от них причинам не могут построиться на этом участке, они могут отказаться от него. Мы усовершенствовали закон, чтобы наши многодетные семьи и дальше получали участки», - пояснил он.

По словам Армена Мнацаканяна, в ожидании участков находятся 2 тысячи 786 семей, большая часть которых - из Пскова.

Председатель комитета Виктор Антонов заметил, что поправки к документу поступили лишь сегодня утром, хотя на рассмотрении он находился с 17 апреля.