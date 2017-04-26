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Во время застолья житель Куньинского района зарезал брата

26 апреля в деревне Поланейка Куньинского района в частном доме обнаружен труп 32-летнего мужчины со следами крови. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, сотрудники отделения полиции по Куньинскому району провели оперативно-розыскные мероприятия и по «горячим следам» задержали местного жителя, подозреваемого в совершении данного преступления. Им оказался 25-летний безработный, ранее судимый брат погибшего.

По имеющимся данным, в ходе распития спиртного между мужчинами произошла ссора, и подозреваемый ударил брата ножом, после чего скрылся.

В настоящее время межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Псковской области проводит необходимые следственные действия.

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