Положение о питании малоимущих студентов в Псковской области предлагается изменить

12:23, 26 апреля 2017, ПАИ

Изменения в закон «Об обеспечении питанием обучающихся в профессиональных образовательных организациях, находящихся в ведении Псковской области» одобрил комитет регионального парламента по труду и социальной политике. Такое решение депутаты вынесли на заседании 26 апреля, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Первый заместитель начальника Государственного управления образования области Геннадий Барышников пояснил, что речь идет о малоимущих молодых людях, которые получали одноразовое горячее питание стоимостью 65 рублей и академическое пособие в 300 рублей. По его словам, с 1 января они получают государственную социальную стипендию в 730 рублей, и чтобы «прийти в соответствие с бюджетом», стоимость питания для них уменьшится до 45 рублей. «Таким образом, всё равно и стипендия, и горячее питание сохранятся. Хотя по Федеральному закону мы, в общем, не обязаны обеспечивать питание, мы таким образом исполняем социальную миссию - это наша собственная инициатива», - сказал докладчик.

«А на 45 рублей можно получить питание?» - спросил депутат, главврач Печорской районной больницы Андрей Ставрунов. Геннадий Барышников ответил, что в условиях образовательных учреждений 45 рублей - «хороший обед». «Странно, вот я на эти деньги больных накормить не могу», - продолжил парламентарий.

В свою очередь уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова уточнила: «На чем сэкономите?» «Будет меньше мяса, масла, но, с точки зрения калорийности, ничего не изменится», - ответил Геннадий Барышников.

«Была стипендия 300 рублей и питание, теперь 730 и питание. Студент теперь не только поесть, но и покурить сможет», - резюмировал председатель комитета ПОС Виктор Антонов.