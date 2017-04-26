0
13:30
Иногда они умирают
13:05
Форум иностранных студентов открылся в ПсковГУ
12:16
Жалобы родителей на конфликты с детьми стали чаще поступать псковскому омбудсмену
11:38
Как псковичу безопасно купить новостройку в Петербурге или Москве
10:14
Память жертв радиационных аварий и катастроф чтут 26 апреля в России
22:11
На стажировку в Германию отправятся псковские врачи и студенты
21:28
17 детей пострадали от укусов клещей в Псковской области за прошедшую неделю
Еще новости
Общество

Положение о питании малоимущих студентов в Псковской области предлагается изменить

Изменения в закон «Об обеспечении питанием обучающихся в профессиональных образовательных организациях, находящихся в ведении Псковской области» одобрил комитет регионального парламента по труду и социальной политике. Такое решение депутаты вынесли на заседании 26 апреля, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Первый заместитель начальника Государственного управления образования области Геннадий Барышников пояснил, что речь идет о малоимущих молодых людях, которые получали одноразовое горячее питание стоимостью 65 рублей и академическое пособие в 300 рублей. По его словам, с 1 января они получают государственную социальную стипендию в 730 рублей, и чтобы «прийти в соответствие с бюджетом», стоимость питания для них уменьшится до  45 рублей. «Таким образом, всё равно и стипендия, и горячее питание сохранятся. Хотя по Федеральному закону мы, в общем, не обязаны обеспечивать питание, мы таким образом исполняем социальную миссию - это наша собственная инициатива», - сказал докладчик.

«А на 45 рублей можно получить питание?» - спросил депутат, главврач Печорской районной больницы Андрей Ставрунов. Геннадий Барышников ответил, что в условиях образовательных учреждений 45 рублей - «хороший обед». «Странно, вот я на эти деньги больных накормить не могу», - продолжил парламентарий.

В свою очередь уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова уточнила: «На чем сэкономите?» «Будет меньше мяса, масла, но, с точки зрения калорийности, ничего не изменится», - ответил Геннадий Барышников.

«Была стипендия 300 рублей и питание, теперь 730 и питание. Студент теперь не только поесть, но и покурить сможет», - резюмировал председатель комитета ПОС Виктор Антонов.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Иногда они умирают
26 апреля 2017
Иногда они умирают 1
Форум иностранных студентов открылся в ПсковГУ
26 апреля 2017
Форум иностранных студентов открылся в ПсковГУ
Жалобы родителей на конфликты с детьми стали чаще поступать псковскому омбудсмену
26 апреля 2017
Жалобы родителей на конфликты с детьми стали чаще поступать псковскому омбудсмену
Как псковичу безопасно купить новостройку в Петербурге или Москве
26 апреля 2017
Как псковичу безопасно купить новостройку в Петербурге или Москве
Память жертв радиационных аварий и катастроф чтут 26 апреля в России
26 апреля 2017
Память жертв радиационных аварий и катастроф чтут 26 апреля в России
На стажировку в Германию отправятся псковские врачи и студенты
25 апреля 2017
На стажировку в Германию отправятся псковские врачи и студенты
17 детей пострадали от укусов клещей в Псковской области за прошедшую неделю
25 апреля 2017
17 детей пострадали от укусов клещей в Псковской области за прошедшую неделю
Активнее участвовать в проекте «Городская среда» призвали псковичей участники дебатов «Единой России»
25 апреля 2017
Активнее участвовать в проекте «Городская среда» призвали псковичей участники дебатов «Единой России»

Идет загрузка...