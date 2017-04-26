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Общество

Законопроект против создателей «групп смерти» поддержал соцкомитет Псковского облсобрания

Проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части установления дополнительных механизмов противодействия деятельности, направленной на побуждение детей к суицидальному поведению» поддержали члены комитета по труду и социальной политике Псковского областного Собрания. Об этом с заседания 26 апреля передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Механизм там представлен. Он понятен», - сказал перед голосованием председатель комитета Виктор Антонов.

Отметим, что законопроект, уже принятый Государственной Думой РФ в первом чтении, устанавливает процедуру обязательного информирования Роскомнадзором органов внутренних дел для оперативного реагирования и проведения необходимых процессуальных проверочных мероприятий по фактам распространения запрещенной информации по признакам уголовно-наказуемых деяний. Это позволит правоохранительным органам ещё до блокировки сайта начать оперативно-розыскные мероприятия и зафиксировать доказательства. Речь, в том числе, идёт о, так называемых, «группах смерти» в социальных сетях.

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