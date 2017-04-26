Экспедицию по поиску белой куропатки организовал Полистовский заповедник

13:24, 26 апреля 2017, ПАИ

Полистовский заповедник организовал экспедицию, посвященную поиску белой куропатки, оценке её численности и состояния популяции. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в заповеднике.

«Среди множества птиц Полистовского заповедника есть и редкие, краснокнижные виды. Одна из таких птиц – белая куропатка. Вообще-то белые куропатки живут много севернее, в тундре, существует и особый подвид белой куропатки, так называемая среднерусская белая куропатка, селящаяся на болотах средней полосы. Этот подвид занесен в Красную книгу России, как сокращающийся в численности – в последние годы южная граница распространения куропатки, по не до конца понятным причинам, сдвигается к северу, и во многих местах, где раньше эти птицы были достаточно обычны, они становятся редкостью или вовсе исчезают», - рассказали специалисты.

В ходе экспедиции биологи Марина Рубцова и Оскар Сайфуллин в сопровождении государственного инспектора заповедника, водителя болотохода «Арго» Дмитрия Антонова обследовали наиболее вероятные места встреч белой куропатки в Полистовском заповеднике. Удалось «вживую» наблюдать трех птиц: с довольно большого расстояния - двух самцов в весеннем наряде и вблизи - одну полностью перелинявшую самку.

Исследователи обнаружили, нанесли на картосхему и сфотографировали следы жизнедеятельности куропатки в зимний и весенний периоды: оставшиеся перья, зимний ночлежный помет и весенние экскременты, многочисленные «копанки». По результатам двухдневного обследования болотного комплекса была составлена предварительная схема размещения вида в зимний период и в период весенней линьки, предварительно определены предпочтительные местообитания.

Кроме того, удалось встретить различных куликов, в том числе и краснокнижных, например, большого кроншнепа и золотистую ржанку, а также серых журавлей, тетеревов и множество других птиц.

Работы по исследованию распределения вида по территории заповедника будут продолжены осенью и зимой 2017 года.