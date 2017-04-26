Привести в порядок шпиль в Крестах наказали жители Пскова

12:04, 26 апреля 2017, ПАИ

С наказом привести в порядок шпиль в Крестах обратились к депутату областного Собрания Анатолию Копосову жители Пскова. Как передает корреспондент Псковского агентства информации, на заседании 26 апреля комитет регионального парламента по труду и социальной политике поддержал эту инициативу.

Также была озвучена информация о том, что избиратели из Невеля обратились к депутату Валерию Василевскому с просьбой закончить строительство больницы. На этим цели требуются 38 млн рублей.