0
13:30
Иногда они умирают
13:05
Форум иностранных студентов открылся в ПсковГУ
12:16
Жалобы родителей на конфликты с детьми стали чаще поступать псковскому омбудсмену
11:38
Как псковичу безопасно купить новостройку в Петербурге или Москве
10:14
Память жертв радиационных аварий и катастроф чтут 26 апреля в России
22:11
На стажировку в Германию отправятся псковские врачи и студенты
21:28
17 детей пострадали от укусов клещей в Псковской области за прошедшую неделю
Еще новости
Общество

Привести в порядок шпиль в Крестах наказали жители Пскова

С наказом привести в порядок шпиль в Крестах обратились к депутату областного Собрания Анатолию Копосову жители Пскова. Как передает корреспондент Псковского агентства информации, на заседании 26 апреля комитет регионального парламента по труду и социальной политике поддержал эту инициативу.

Также была озвучена информация о том, что избиратели из Невеля обратились к депутату Валерию Василевскому с просьбой закончить строительство больницы. На этим цели требуются 38 млн рублей.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Иногда они умирают
26 апреля 2017
Иногда они умирают 1
Форум иностранных студентов открылся в ПсковГУ
26 апреля 2017
Форум иностранных студентов открылся в ПсковГУ
Жалобы родителей на конфликты с детьми стали чаще поступать псковскому омбудсмену
26 апреля 2017
Жалобы родителей на конфликты с детьми стали чаще поступать псковскому омбудсмену
Как псковичу безопасно купить новостройку в Петербурге или Москве
26 апреля 2017
Как псковичу безопасно купить новостройку в Петербурге или Москве
Память жертв радиационных аварий и катастроф чтут 26 апреля в России
26 апреля 2017
Память жертв радиационных аварий и катастроф чтут 26 апреля в России
На стажировку в Германию отправятся псковские врачи и студенты
25 апреля 2017
На стажировку в Германию отправятся псковские врачи и студенты
17 детей пострадали от укусов клещей в Псковской области за прошедшую неделю
25 апреля 2017
17 детей пострадали от укусов клещей в Псковской области за прошедшую неделю
Активнее участвовать в проекте «Городская среда» призвали псковичей участники дебатов «Единой России»
25 апреля 2017
Активнее участвовать в проекте «Городская среда» призвали псковичей участники дебатов «Единой России»

Идет загрузка...