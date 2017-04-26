Жалобы родителей на конфликты с детьми стали чаще поступать псковскому омбудсмену

12:16, 26 апреля 2017, ПАИ

Уполномоченному по правам ребенка в Псковской области Наталии Соколовой стало поступать больше обращений родителей, касающихся конфликтов с детьми. Об этом детский омбудсмен сообщила на заседании комитета Псковского областного Собрания по труду и социальной политики 26 апреля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Наталия Соколова рассказала, что три девочки-подростка сами написали заявление о лишении родительских прав. «Для меня это стало шоком», - прокомментировала уполномоченный и заметила, что два случая были связаны с жестоким обращением с детьми. По словам омбудсмена, две девушки из трех на сегодняшний день достигли совершеннолетия, и не желают восстанавливать отношения с родителями. «Вот вчера произошел еще один такой случай - ко мне обратилась девушка с такой же просьбой», - добавила Наталия Соколова.

В рамках ежегодного доклада о деятельности уполномоченного по правам ребенка в Псковской области она также заявила, что деятельность детского правозащитника обеспечивает аппарат администрации региона, и это снижает независимость омбудсмена от исполнительной власти, сокращая, в том числе, скорость реакции на те, или иные вопросы. «Мы с помощником работаем вдвоем, без аппарата фактически. Мы поднимали вопрос о необходимости появления аппарата, в этот раз прошу вас поддержать эту идею», - призвала Наталия Соколова.

Она также сообщила, что количество обращений за год значительно увеличилось, они стали поступать и письменно, и устно, и по телефону, и в соцсетях. «Активно ко мне обращаются сами несовершеннолетние через соцсети. Несмотря на то, что у меня есть психологическое образование, мне сложно без специалиста-медиатора грамотно, в том числе, с точки зрения юридической, отвечать подросткам», - пояснила детский омбудсмен и добавила, что в 2016 году количество обращений несовершеннолетних увеличилось в разы, лидируют Псков и Великие Луки.

В письменных обращениях, чаще всего, встречаются вопросы по образованию, по семейному праву, социальной сфере, здравоохранению. Большая часть вопросов в сфере образования касается межличностных отношений между родителями и педагогами, учащимися и педагогами. В устных обращениях также лидируют темы образования, семейного права. По мнению Наталии Соколовой, вопросы, касающиеся жизни ребенка после развода родителей, - самые сложные, но и интересные, здесь омбудсмену помогают специалисты из коллегии адвокатов.

«Я просто пытаюсь рассказать, что мы не в кабинете сидим и бумажки перекладываем, а находимся в постоянном движении», - добавила уполномоченный.

Она отметила, что хорошо было бы создать сеть общественных помощников омбудсмена в районах. «Это небольшая работа, прошу вас мне в этом помочь, если есть активные граждане, которые согласятся. В Великих Луках, например, у меня уже есть такой помощник - активный адвокат», - сказала Наталия Соколова.

Главный врач Печорской районной больницы, депутат Андрей Ставрунов поинтересовался, на что жалуются на несовершеннолетние.

«На родителей, на жестокое обращение родителей с ними, на конфликты в образовательных организациях», - ответила детский правозащитник.

Председатель комитета Виктор Антонов спросил, поступают ли жалобы на ненадлежащее оказание медпомощи.

Наталия Соколова ответила утвердительно. «Мы сразу всё проверяем», - подчеркнула она и рассказала, что была жалоба на перинатальный центр, когда роженице оказали недостаточное внимание, и она родила, «буквально переступая через порог». По словам омбудсмена, был наказан врач, несмотря на то, что он является Заслуженным врачом РФ, а также медсестра.

«Неприятно было получить ответ из Минздрава, когда на наше обращение по обеспеченности лекарствами мы получили: «Денег нет...» Продолжения «но вы держитесь» не было, но было написано «обращайтесь в фонды, общественные организации - они вам помогут», - заключила Наталия Соколова.

В итоге доклад уполномоченного по правам ребёнка в Псковской области члены комитета по труду и социальной политике приняли к сведению.