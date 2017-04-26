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Общество

Аттестация судоводителей началась в Псковской области

26 апреля в Псковской области началась аттестация судоводителей маломерных судов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области со ссылкой на региональный Центр ГИМС.

Аттестации подлежат водители моторных судов, гидроциклов, судов особой конструкции, район плавания которых – внутренние водные пути Российской Федерации.

Аттестация проводится по адресам: Псков, Завеличенская Набережная, дом 1а, телефон для справок: 8 (8112) 56-90-73; город Великие Луки, остров Дятлинка, дом 3, телефон для справок: 8 (81153)3-63-18.

По всем интересующим вопросам можно обратиться в группу регистрационно-экзаменационной работы Центра ГИМС по телефону: 8-(8112)-79-49-77.

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