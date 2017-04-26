В великолукском банке найдена фальшивка

13:09, 26 апреля 2017, ПАИ

В одном из финансовых учреждений Великих Лук обнаружена фальшивая купюра достоинством в пять тысяч рублей. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, полицейские проводят проверку по данному факту.

Стражи порядка рекомендуют гражданам, работникам сферы торговли и обслуживания, представителям банковской сферы, осуществляющим прием наличных денег, внимательнее проверять денежные знаки, а также пользоваться специальным оборудованием.

«Важно помнить, что если при получении банкноты у вас возникли сомнения в ее подлинности, - ни в коем случае не пытайтесь ее сбыть. Подобные действия влекут за собой уголовную ответственность. Если вы обнаружили поддельную купюру, либо стали свидетелем ее изготовления или сбыта, постарайтесь запомнить приметы злоумышленников, используемый ими автотранспорт и незамедлительно сообщите в ближайшее отделение полиции по телефону 02», - призывают в УМВД.