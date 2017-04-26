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Соцсфера

«Подъёмные» предлагают выплачивать всем медикам, приехавшим на работу в поселения с численностью до 10 тысяч жителей

На заседании комитета Псковского областного Собрания по труду и социальной политике 26 апреля депутаты обсудили поправки к федеральному закону «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации». Изменения касаются единовременных компенсационных выплат медицинским работникам, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Председатель комитета Виктор Антонов пояснил, что предлагается выплачивать подъёмные всем медикам, которые прибыли на работу в населённые пункты с численностью жителей до 10 тысяч человек, независимо от того, имеют ли они статус городских или сельских поселений. Парламентарии поддержали поправки.

Они одобрили также и изменения в федеральный закон «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС». Здесь речь идёт о предоставлении права на меры социальной поддержки детям независимо от места рождения, чьи родители постоянно проживали и проживают в зонах радиоактивного загрязнения.

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