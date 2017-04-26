Порядка 7,5 тысяч собрали участники Пасхального фестиваля для потерявшей память псковички

13:46, 26 апреля 2017, ПАИ

В рамках проведения Пасхального фестиваля для потерявшей память псковички Веры Семеновой собрано порядка 7,5 тысяч рублей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Псковском городском молодежном центре. Напомним, Вера Семёнова - мать двух маленьких детей. Во время плановой операции у неё остановилось сердце, врачи диагностировали клиническую смерть. Через 40 минут её сердце снова забилось, однако, появились частичные проблемы с памятью и зрением.

Напрямую помочь девушке можно, перечислив средства по следующим реквизитам:

Получатель: Семенов Андрей Александрович

Счет получателя: 4081 7810 3557 6083 6651

Банк получателя: «ПАО Сбербанк «Северо-западный банк г. Санкт Петербург»

БИК банка получателя: 044030653

Корреспондентский счет: 30101810500000000653

Код подразделения банка по месту ведения счета карты (для внутренних переводов по системе Сбербанка России): 558630/01720

Адрес подразделения банка по месту ведения счета карты: город Псков.

Отметим, организатором VI ежегодного молодежного Пасхального фестиваля выступил Молодежный центр при поддержке управления культуры администрации города Пскова и совместно с АНО «Фонд гарантий и развития предпринимательства Псковской области». Фестиваль открыл заместитель начальника управления культуры Вячеслав Рахман, также гостей мероприятия поздравили настоятель воинского храма Александра Невского, протоиерей отец Олег Тэор и служащий священник храма Александра Невского отец Александр Цыганов.

На празднике были представлены коллективы «Уграда» и «Скоромошина», научное шоу «Открывашка». Во время всего мероприятия работали лавки ремесленников, продавались украшения ручной работы. Также посетители могли научиться искусству покраски пасхальных яиц и созданию тканевых кукол, проявить свои воинские навыки в лучном тире и сделать снимки в фотоуголке. В рамках фестиваля состоялся конкурс на лучший пасхальный кулич, который прошел по принципу «Контрольная закупка». Псковичи попробовали угощение участников конкурса и победителем выбрали авторскую кондитерскую «Миша», представители которой также показали мастер-класс по приготовлению куличей. Завершился фестиваль праздничным концертом с участием молодых псковичей.