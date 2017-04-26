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Форум иностранных студентов открылся в ПсковГУ

26 апреля в Псковском государственном университете открылся V Форум иностранных студентов «ВПсковЕду.RU». Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, участников мероприятия поприветствовал ректор вуза Юрий Демьяненко.

Он отметил, что некоторое время назад иностранные студенты собрались, чтобы обсудить насущные вопросы, а сегодня Форум уже празднует своё пятилетие. Юрий Демьяненко объявил Форум открытым и пожелал студентам и гостям отличного настроения.

Добавим, что Форум иностранных студентов ПсковГУ будет проходить 26 и 27 апреля. В первый день состоятся презентации   проектов по развитию взаимодействия иностранных студентов Северо-Западного федерального округа, работы тьюторов иностранных студентов, пройдут круглые столы, в ходе которых обсудят работу со студентами по обмену, особенности обучения иностранных студентов в университете.

Также участников мероприятия ждёт «Студенческое Евровидение». В состязании на звание самых мзыкальных примут участие студенты из 19 стран мира: Гвинеи, Турции, Великобритании, Германии, Китая, Сербии, Коста-Рики, Сирии, Испании, Узбекистана и других. 

Завершится день встречей  сотрудников международных служб университетов.

27 апреля Форум откроется фестивалем визуализаций. В этот же день на нескольких площадках ПсковГУ (улица  Льва Толстого, дом 4, улица Красноармейская, дом 1, студенческий сквер) развернётся интернациональная ярмарка с презентацией национальных культур. Вечером участников и гостей ждёт концерт-закрытие Форума.  

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