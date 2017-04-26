Великолукский производитель мебельной фурнитуры получит поддержку областных властей

13:59, 26 апреля 2017, ПАИ

26 апреля заместитель губернатора Псковской области в ходе рабочей поездки в Великие Луки посетил предприятие индивидуального предпринимателя Виктора Смирнова, которое специализируется на производстве мебельной фурнитуры. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Компания на рынке уже 13 лет, и сейчас сотрудники предприятия обживают новые помещения в урочище Сигорицы, куда производство переехало после пожара в прежних цехах. На предприятии трудятся 16 человек. Постепенно темпы производства, которые были раньше, восстанавливаются: годовой оборот в прошлом году составил более 10 млн рублей, а в первом квартале этого года — 1,5 млн рублей, рассказал Виктор Смирнов Сергею Перникову.

Благодаря мерам господдержки предприниматель приобрел необходимое технологическое оборудование. В планах на ближайшую перспективу — расширение технических возможностей производства и ассортимента продукции. На данный момент здесь делают заглушки, шкант, пробки, балясины, мебельные балюстрады и другую мебельную фурнитуру. В качестве сырья используется местная древесина.

Заместитель губернатора поинтересовался, нет ли проблем со сбытом продукции. Руководитель предприятия отметил, что благодаря отраслевым программам импортозамещения, которые реализуются в России последние несколько лет, запросы внутри страны на их продукцию расширились. Кроме того, расширению рынка сбыта способствовал запуск официального сайта предприятия. Если раньше компания реализовывала свою продукцию исключительно в Москве и Московской области, то теперь они поставляют свою продукцию в разные уголки страны, включая Читу и Сахалин, а также в Белоруссию и Казахстан.

Вице-губернатор выразил готовность со стороны областных властей оказать дополнительную маркетинговую помощь и поручил руководителю Фонда гарантий и развития предпринимательства Псковской области Анастасии Ивановой оказать содействие в продвижении малого предприятия. Также он предложил предпринимателю рассмотреть возможность кооперации с похожими предприятиями региона.