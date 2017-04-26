Жертв Чернобыля почтили в Псковской области

14:09, 26 апреля 2017, ПАИ

26 апреля в Пскове состоялся памятный митинг, посвященный Дню участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В Сквере павших бойцов у памятного знака «Псковичам — жертвам Чернобыля» собрались представители областной и городской власти, Главного управления МЧС России по Псковской области, участники-ликвидаторы последствий чернобыльской аварии, жители Пскова.

Перед началом мероприятия представители духовенства совершили заупокойную литию.

В Псковской области проживает порядка тысячи участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС и более сотни — инвалиды тех событий, отметил на митинге начальник главного Государственного управления социальной защиты населения региона Армен Мнацаканян. «Вы сделали настоящий поступок — прикрыли своей грудью жителей страны. Светлая память павшим, а присутствующим — мира и добра», — сказал он, заверив, что администрация Псковской области и дальше будет делать все возможное, чтобы все участники тех событий получали необходимые меры государственной поддержки.

От имени псковичей слова признательности за ратный и мужественный труд ликвидаторам техногенной катастрофы выразил глава Пскова Иван Цецерский. «Мы здесь собираемся каждый год и отдаем дань уважения мужеству наших чернобыльцев, которые боролись с невидимым врагом. Они даже не подозревали о том, какой урон это нанесет их здоровью. Я многих из вас знаю и знаю, что вы пережили», — сказал Иван Цецерский и пожелал всем участникам памятного митинга и их семьям здоровья и благополучия.

Заместитель председателя областного Собрания депутатов Виктор Остренко назвал аварию на Чернобыльской АЭС «уроком будущим поколениям о том, что с ядерной энергией нужно считаться, ее нужно знать, понимать и правильно ею управлять, учитывая ответственность перед всем человечеством».

После выступлений участники митинга почтили память павших минутой молчания, после чего прозвучал гимн Российской Федерации. В завершении траурного мероприятия к памятному знаку были возложены гирлянда Славы и цветы.

Напомним, что мероприятия в память о жертвах и ликвидаторах радиационных катастроф проходят сегодня и в Великих Луках. Чтобы отдать дань уважения ветеранам Чернобыля, а также всем, кто участвовал в ликвидации последствий, жители собрались в мемориальной зоне городского парка культуры и отдыха у памятного знака «Участникам ликвидации катастрофы на Чернобыльской АЭС».

В Острове траурное мероприятие состоится ‪27 апреля‬ у мемориала «Героям Чернобыля» на площади Клавы Назаровой.

Организаторами памятных мероприятий выступают администрация Псковской области, Главное управление МЧС России по Псковской области и псковская областная общественная организация «Союз «Чернобыль».

Напомним, 26 апреля 1986 года произошел взрыв на четвертом энергоблоке Чернобыльской атомной электростанции, в результате которого был полностью разрушен реактор, а в окружающую среду попало огромное количество радиоактивных веществ. Непосредственно во время взрыва погиб один человек, еще один скончался утром. Однако впоследствии у 134 сотрудников Чернобыльской АЭС и спасательных команд развилась лучевая болезнь, 28 из них умерли в течение следующих месяцев.

В Псковской области проживают 662 переселенца с зараженных в результате катастрофы в Чернобыле территорий, из них 14 детей. Также живут 14 ликвидаторов аварии, произошедшей на производственном объединении «Маяк» в Челябинске 29 сентября 1957 года, и 4 человека, выехавшие с подвергнувшейся заражению опасными веществами территории. Еще 53 жителя региона — это ветераны подразделений особого риска, и 30 граждан, подвергшихся радиационному воздействию в Семипалатинском испытательном полигоне — одном из крупнейших ядерных полигонов Советского Союза, прекратившем свою работу.