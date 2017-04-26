Максим Жаворонков о скандале вокруг дорожных контрактов в Пскове: Администрация области проконтролирует законное разрешение ситуации

14:10, 26 апреля 2017, ПАИ

Администрация Псковской области проконтролирует законное разрешение ситуации, связанной со скандалом вокруг контрактов на содержание дорог в Пскове на сумму 448 миллионов рублей. Об этом вице-губернатор Максим Жаворонков сообщил в социальной сети Facebook, подчеркнув, что виновные, «если такие имеются», будут привлечены «к ответственности».

Поводом для комментария стала информация о том, что Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Псковской области возбудило дело по ст. 16 ФЗ «О защите конкуренции» по признакам нарушения антимонопольного законодательства, выразившегося в заключении соглашения (картеля) между администрацией города Пскова, ООО «Технодор» и ООО «УДС Псков». Как сообщили Псковскому агентству информации в управлении ФАС, данные компании выиграли в ноябре 2016 года трехлетние контракты на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования Пскова на общую сумму 448 млн рублей.

«Признанные победителями указанных аукционов участники, являются группой лиц в соответствии со ст. 9 Закона о защите конкуренции, созданы в один день, расположены по одному адресу и ранее не принимали участие в подобных аукционах, вместе с тем, заказчику хватило оснований для признания их победителями», - отмечается в пресс-релизе УФАС. Рассмотрение данного дела назначено на 3 мая.

Сообщение ведомства породило претензии в адрес главы Пскова Ивана Цецерского со стороны руководителя регионального отделения партии «Родина» Константина Вилкова. Однако вице-губернатор Максим Жаворонков в своем комментарии отметил, что ответственность за нарушения при размещении муниципального заказа в областной столице несет руководитель городской администрации».

«Все, что необходимо от мэра, Иван Николаевич [Цецерский, глава Пскова - ПАИ] сделал. Адресный перечень дорожных работ на 2017 год в городе Пскове определён. Запрос в прокуратуру мэр направляет», - добавил Максим Жаворонков.