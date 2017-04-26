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Экономика

Великолукский кабельный завод обновит оборудование при помощи администрации региона

26 апреля в ходе рабочей поездки в Великие Луки заместитель губернатора Псковской области Сергей Перников посетил Великолукский кабельный завод (Велкабель). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона. Предприятие работает на рынке кабельно-проводниковой продукции более 5 лет.

В основном завод специализируется на изготовлении изолированных проводов и кабелей, известных под брендом «ВЛКЗ», но также производит электрические машины и электрооборудование, занимается оптовой торговлей, в том числе отходами и ломом.

Производство завода имеет полный цикл от переработки катанки в проволоку различных диаметров и стренгу до изготовления кабельно-проводниковой продукции. Вся продукция отвечает ГОСТам.

В прошлом году при поддержке областных и муниципальных властей предприятие приобрело новое оборудование (три измерителя сопротивления, ультразвуковой диспергатор и ручной аппарат холодной сварки), но, по словам директора Александра Герасенкова, техническое оснащение продолжится. Сергей Перников поручил председателю Государственного комитета Псковской области по экономическому развитию и инвестиционной политике Андрею Михееву рассмотреть возможность оказания поддержки предприятию по обновлению оборудования в рамках регионального Фонда развития промышленности.

По словам директора Велкабеля, продукция завода востребована на рынке. В прошлом году предприятие выпустило основной продукции на сумму более 900 млн рублей. Экспорт составил более 3 млн рублей. На заводе трудятся 105 человек, средняя зарплата составляет порядка 30 тысяч рублей.

По итогам осмотра производства Сергей Перников также поручил директору Фонда гарантий и развития предпринимательства Псковской области Анастасии Ивановой рассмотреть варианты маркетинговой поддержки завода для более эффективного развития предприятия.

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