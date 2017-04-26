2
17:50
«Мировидение» провели в поддержку Юлии Самойловой студенты ПсковГУ
16:46
Дневник конкурса «Миссис Псков 2017» увидят сегодня в 19:10 зрители «РЕН-ТВ»
16:07
Лишь 8% многодетных семей Псковской области, получивших земельные участки, строят на них дома
13:30
Иногда они умирают
13:05
Форум иностранных студентов открылся в ПсковГУ
12:16
Жалобы родителей на конфликты с детьми стали чаще поступать псковскому омбудсмену
11:38
Как псковичу безопасно купить новостройку в Петербурге или Москве
Еще новости
Общество

Согласована схема парковочных мест к Ганзе-2019 в Пскове

Члены комитета по предпринимательству, инвестиционной деятельности, туризму и Ганзейскому движению Псковской городской Думы (ПГД) согласовали схемы размещения парковочных мест для официальных гостей во время проведения Международных Ганзейских дней в Пскове в 2019 году. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Схему парковок для туристов заместитель главы города Игорь Сиротин рекомендовал администрации Пскова доработать. Также на заседании депутаты поддержали идею создания дополнительной загородной парковки в дни Ганзы: оттуда рейсовый автобус будет привозить пассажиров в центр города и отвозить их обратно.

Депутаты также рекомендовали администрации города внести изменения в положение об Управлении культуры, добавив в него функции по туристическому направлению. Эти поправки парламентарии рассмотрят на сессии Думы 28 апреля.

Члены комитета также ознакомились с программой Ганзейского экономического форума в рамках III Форума приграничных регионов, который пройдёт в Пскове 17-19 мая в многофункциональном центре «Простория». К участию приглашены руководители всех крупных предприятий города и области.

Версия для печати
Комментарии: 2 Обсудить >>>
  • Сюжет
  • Псковская Ганза
Молодёжный центр Пскова продлил срок подачи заявок на конкурс сценариев Ганзейского дня Ольга Голодец заявила о создании попечительского совета международных Ганзейских дней в Пскове Псковские полицейские выразили готовность изучить иностранные языки к Международной Ганзе Стартовал V Международный конкурс СМИ «Ганза - связь времен» В феврале власти Пскова начнут работу по разработке порядка провоза товаров участниками Ганзы-2019 В рамках подготовки к Ганзе псковским студентам предложат пройти спецкурсы Манфред Шюркамп объяснил, почему церемония открытия Международных Ганзейских дней в Пскове пройдет на стадионе Почётный член международного Ганзейского союза: Власти Пскова как хорошая домохозяйка заботятся о чистоте в доме Почетный член Международного Ганзейского Союза оценил символику праздника в Пскове в 2019 году: Wunderbar! К Ганзе-2019 в Пскове должны быть построены ещё около 15 гостиниц — президент региональной ТПП
Посмотреть все материалы сюжета >>>

«Мировидение» провели в поддержку Юлии Самойловой студенты ПсковГУ
26 апреля 2017
«Мировидение» провели в поддержку Юлии Самойловой студенты ПсковГУ
Дневник конкурса «Миссис Псков 2017» увидят сегодня в 19:10 зрители «РЕН-ТВ»
26 апреля 2017
Дневник конкурса «Миссис Псков 2017» увидят сегодня в 19:10 зрители «РЕН-ТВ»
Лишь 8% многодетных семей Псковской области, получивших земельные участки, строят на них дома
26 апреля 2017
Лишь 8% многодетных семей Псковской области, получивших земельные участки, строят на них дома
Иногда они умирают
26 апреля 2017
Иногда они умирают 10
Форум иностранных студентов открылся в ПсковГУ
26 апреля 2017
Форум иностранных студентов открылся в ПсковГУ
Жалобы родителей на конфликты с детьми стали чаще поступать псковскому омбудсмену
26 апреля 2017
Жалобы родителей на конфликты с детьми стали чаще поступать псковскому омбудсмену
Как псковичу безопасно купить новостройку в Петербурге или Москве
26 апреля 2017
Как псковичу безопасно купить новостройку в Петербурге или Москве 1
Память жертв радиационных аварий и катастроф чтут 26 апреля в России
26 апреля 2017
Память жертв радиационных аварий и катастроф чтут 26 апреля в России

Идет загрузка...