Согласована схема парковочных мест к Ганзе-2019 в Пскове

14:27, 26 апреля 2017, ПАИ

Члены комитета по предпринимательству, инвестиционной деятельности, туризму и Ганзейскому движению Псковской городской Думы (ПГД) согласовали схемы размещения парковочных мест для официальных гостей во время проведения Международных Ганзейских дней в Пскове в 2019 году. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Схему парковок для туристов заместитель главы города Игорь Сиротин рекомендовал администрации Пскова доработать. Также на заседании депутаты поддержали идею создания дополнительной загородной парковки в дни Ганзы: оттуда рейсовый автобус будет привозить пассажиров в центр города и отвозить их обратно.

Депутаты также рекомендовали администрации города внести изменения в положение об Управлении культуры, добавив в него функции по туристическому направлению. Эти поправки парламентарии рассмотрят на сессии Думы 28 апреля.

Члены комитета также ознакомились с программой Ганзейского экономического форума в рамках III Форума приграничных регионов, который пройдёт в Пскове 17-19 мая в многофункциональном центре «Простория». К участию приглашены руководители всех крупных предприятий города и области.