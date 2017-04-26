Три авиабомбы уничтожили в Невельском районе

14:31, 26 апреля 2017, ПАИ

Три авиабомбы времен Великой Отечественной войны уничтожили в Невельском районе сотрудники МЧС сегодня, 26 апреля. Как стало известно Псковскому агентству информации, один снаряд был обнаружен в районе деревни Турки-Перевоз, еще два – рядом с деревней Новохованск.

Ранее сотрудники группы разминирования поисково-спасательного отряда города Великие Луки, выехав на место происшествия, пришли к выводу, что эвакуация населения не требуется, угрозы жилым домам нет.