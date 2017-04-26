Поддержать эстафету «Псковской правды» можно будет с помощью специального хэштега
Поддержать эстафету «Псковской правды» можно будет в социальных сетях. Как сообщили Псковскому агентству информации организаторы спортивного мероприятия, всех тех, кто не сможет принять участие в эстафете очно из-за отпуска или командировок, смогут 4 мая добавить в свои соцсети фотографии с пробежки с хештегом #бегусПсковом.
Фотографии войдут в итоговый фоторепортаж на сайте газеты, а по запросу редакция вышлет диплом ее участника автору снимка.
Напомним, легкоатлетическая эстафета «Псковской правды» проводится в Пскове ежегодно с мая 1945 года. В этом году в ней будут принимать участие не только корпоративные команды в составе 8 человек, но и семейные команды.
Семейные команды побегут самый короткий маршрут - на всех всего 400 метров. Первый участник побежит 200 метров, второй 100 и третий 100.
Забег состоится 4 мая во второй половине дня. Торжественный парад команд и открытие Эстафеты - на стадионе «Машиностроитель». Старт на Октябрьской площади.
Зарегистрироваться для участия можно здесь.