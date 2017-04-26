Две кандидатуры для квалификационной комиссии при адвокатской палате определил комитет ПОС по законодательству

15:03, 26 апреля 2017, ПАИ

Две кандидатуры для включения в состав квалификационной комиссии при адвокатской палате Псковской области определил комитет Псковского областного Собрания (ПОС) по законодательству и местному самоуправлению. Об этом с заседания 26 апреля передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Одним из представителей ПОС в комиссии губернатор Андрей Турчак предложил назначить первого заместителя директора Управления по хозяйственному и транспортному обеспечению администрации Псковской области Михаила Иванова. В качестве второго претендента депутаты предложили Владимира Краюхина. Он пообещал, что в случае избрания «постарается применить свои знания и умения с тем, чтобы адвокатский корпус пополнялся достойными сотрудниками, защищающими интересы граждан».

Таким образом, депутаты одобрили включение двух кандидатов в бюллетень для тайного голосования.

Кроме того, комитет рекомендовал назначить на должность мирового судьи судебного участка № 2 в границах Великолукского района Ирину Антоненкову, на должность мирового судьи судебного участка № 5 в границах Дновского района Наталью Михайлову, а также Елену Напалкову - на должность мирового судьи судебного участка № 15 в границах Плюсского района.