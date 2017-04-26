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Политика

«Внутренние противоречия» устранят в избирательном законодательстве Псковской области

На заседании 26 апреля члены комитета Псковского областного Собрания по законодательству и местному самоуправлению рассмотрели законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Псковской области», связанные с избирательным процессом. Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, председатель Избирательной комиссии региона Николай Цветков пояснил депутатам, что поправки подготовлены «для устранения внутренних противоречий и несоответствий» законов области  об избирательной комиссии региона, о территориальных избирательных комиссиях, Избирательного кодекса области федеральному законодательству. Он отметил, что противоречия выявили Центральная избирательная комиссия РФ и  Управление Министерства юстиции РФ по Псковской области в результате проведенных правовых экспертиз.

Кроме того, в представленном законопроекте учтены изменения, внесенные в Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».

Николай Цветков отметил, что приближаются местные выборы, довыборы в облсобрание, поэтому Избирательная комиссия посчитала возможным учесть в региональном законодательстве изменения, произошедшие на федеральном уровне. «Все поправки обсудили с лидерами региональных отделений парламентских партий и с непарламентскими партиями», - добавил он.

Председатель комитета Владимир Яников сообщил, что поправки к законопроекту подготовило правовове управление, а также депутаты от партии «Справедливая Россия» Михаил Брячак и Наталья Тудакова.

Представитель правового управления пояснила, что после того, как законопроект поступил в Собрание, вступил в силу федеральный закон, в который внесены отдельные дополнения и требования к членам избиркомов. Также, добавила она, в заключении управление прописало некие дополнения к существующему законопроекту в соответствии с 64-м федеральным законом.

Члены комитета рекомендовали коллегам на сессии принять поправки правового управления.

Что касается поправок справедливороссов, то, как пояснила Наталья Тудакова, они касаются выборов губернатора. В частности, речь идёт об изменении уровня поддержки, который необходимо получить кандидату на этот пост. Если сейчас претендент на кресло главы региона должен заручиться поддержкой 7% депутатов и 10% представителей органов местного самоуправления, то справедливороссы предлагают уменьшить эти проценты до 5 в обоих случаях.

Представитель администрации Псковской области предложил вернуться к этому вопросу ближе к выборам губернатора. Более того, он заявил, что отмена фильтра повлечет отсутствие интереса у партий к участию в муниципальных выборах. В итоге члены комитета не приняли никакого  решения по поправкам справедливороссов.

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