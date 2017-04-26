Границы объединённой зоны охраны нескольких объектов культурного наследия не утвердил комитет ПОС по законодательству

16:00, 26 апреля 2017, ПАИ

Границы объединённой зоны охраны нескольких объектов культурного наследия не утвердил комитет Псковского областного Собрания по законодательству и местному самоуправлению на заседании 26 апреля. Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, после обсуждения депутаты решили перенести рассмотрение вопроса на следующее заседание комитета.

Речь шла о следующих объектах федерального и регионального значения: церковь Климента Папы Римского XV века, здание главного корпуса Земской больницы на Малясова, 2 1780 года постройки, здание биржи и конторы торгового дома «Зиновьев и Ко» на Красноармейской, 2/7 около 1875 года постройки, здание главного производственного корпуса лесопильного завода Д. В. Зиновьева по тому же адресу около 1875 года постройки.

Представитель комитета по охране объектов культурного наследия Надежда Волова сообщила, что представленный проект согласован с Министерством культуры и получил положительное заключение государственной экспертизы.

Председатель комитета ПОС по законодательству и местному самоуправлению Владимир Яников напомнил, что границы объединённой зоны охраны приняты 31 марта 2016 года, но не работают. Однако, по его словам, в базу данных единого госреестра недвижимости не внесены сведения утверждённых ранее границ зон объектов культурного наследия в связи с тем, что их координаты отличаются от принятых областным Собранием. Владимир Яников задался вопросом, есть ли смысл в такой ситуации рассматривать новый проект постановления о границах.

Надежда Волова ответила, что, возможно, «кадастровые инженеры допускают ошибки при заполнении документов в новой форме». Она также сообщила, что закон не ограничивает сроки внесения данных о границах в кадастровый реестр. По её словам, «границы можно сначала утвердить, а потом разобраться».

Депутат от «Единой России» Алексей Севастьянов заметил, что сначала необходимо навести порядок и найти пути взаимопонимания с кадастровым органом. «Мы для людей это делаем», - сказал он.

Представитель комитета уточнила, что отсутствие сведений в кадастре не означает, что зоны охраны не утверждены. «Это технические проблемы взаимодействия между органами», - добавила она.

Представитель комитета по охране объектов культурного наследия отметила, что в Пскове будет создана объединённая зона охраны, увеличены высотные регламенты. «Проект достаточно позитивный и работает на улучшение градостроительной ситуации в городе. Собственники этих объектов культурного наследия получат документы в соответствии с законодательством о сохранении памятников, реставрации, приспособлении», - пояснила она и привела в пример ситуацию, когда в охранной зоне был построен до на 10 метров превышающий допустимую высоту. «Этим законом убирается противоречие, в соответствии с которым дом нужно было бы при реконструкции понизить с 18 до допустимых 8 метров», - добавила представитель комитета.

Владимир Яников обратил внимание коллег на то, что законопроект поступил в комитет недавно, поэтому чтобы не было бОльших проблем, он предложил рассмотреть его на следующей сессии.

Алексей Севастьянов отметил, что хочет изучить законопроект и выяснить отразится ли он на собственниках квартир в жилом доме, входящем в зону охраны объектов культурного наследия.

Руководитель правового управления областного Собрания Надежда Цибулькина внимание на то, что в 2016 году «было принято много охранных зон, но до сих пор координаты ни одной из них никуда не внесены». «Это не значит, что они не действуют», - возразила представитель комитета по охране объектов культурного наследия.