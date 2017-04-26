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Общество

Профильный комитет облсобрания одобрил законопроект о выдаче справок о судимости

Комитет Псковского областного Собрания по законодательству и местному самоуправлению одобрил законопроект, разработанный в связи с вступлением в силу приказа о внесении изменений в административный регламент МВД РФ по предоставлению госуслуги по выдаче справок о наличии (отсутствии) судимости или факта уголовного преследования либо о его прекращении. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации с заседания.

Этим приказом из круга заявителей на предоставление указанной услуги исключены государственные и муниципальные органы. Для получения информации о наличии (отсутствии) судимости граждане вправе обратится лично в ИЦ УМВД России по Псковской области, в территориальный орган МВД России на районном уровне по месту жительства (месту пребывания), ГБУ ПО «Многофункциональный центр оказания государственных и муниципальных услуг», на «Единый портал государственных и муниципальных услуг» (www.gosuslugi.ru).

В связи с тем, что представителями общественности в квалификационной коллегии судей Псковской области не могут быть лица ранее судимые, а также представителем ПОС в квалификационной комиссии при адвокатской палате, членом Общественной палаты Псковской области не могут быть лица, имеющие непогашенную или неснятую судимость, вносятся соответствующие изменения в законы региона.

Комитет рекомендовал коллегам на сессии 27 апреля поддержать документ в двух чтениях.

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