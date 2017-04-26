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Общество

Лишь 8% многодетных семей Псковской области, получивших земельные участки, строят на них дома

Лишь 8% многодетных семей Псковской области, получивших земельные участки, строят на них дома. Об этом начальник Главного государственного управления социальной защиты населения Армен Мнацаканян сообщил на заседании комитета Псковского областного Собрания по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию 26 апреля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Перед обсуждением проекта закона «О предоставлении гражданам, имеющим трёх и более детей, земельных участков в собственность бесплатно на территории Псковской области» Армен Мнацаканян отметил, что его принятие устранит несоответствия с Земельным кодексом.

«Кроме того, теперь предусмотрено выделение долей на каждого ребенка, что усложнит продажу участка. Для многодетных семей ничего не поменяется, наоборот мы упростили систему», - сказал он и добавили, что 2,7 тысячи семей уже получили свои участки, ещё 2,5 тысячи стоят в очереди. Ежегодно выделяются 600-700 участков.

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