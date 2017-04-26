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Общество

Земельные участники в Псковской области будут продавать по-новому

В закон «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения на территории Псковской области» вносятся поправки, которые меняют схему изъятия и продажи участков. Данный документ обсудили члены комитета Псковского областного собрания по  экономической политике, агропромышленному комплексу, экологии и природопользованию на заседании 26 апреля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Председатель Государственного комитета Псковской области по имущественным отношениям Людмила Гребнева пояснила, что изменилось федеральное законодательство, в силу вступила новая редакция Земельного кодекса.  В этой связи, отметила она, в областном законе отредактирована статья об изъятии земельных участков в связи с их неиспользованием. Уполномоченным органом  для проведения этой процедуры теперь будет Госкомитет области  по имущественным отношениям.

Что касается продажи земельных участков, то они будут выставляться на публичные торги. При этом, если участок сразу продать не удастся, то его стоимость снизят на  50%, после повторной неудачной продажи  его должен будет  за 25% от стоимости купить субъект Федерации.

В итоге члены комитете рекомендовали принять коллегам на сессии этот законопроект.

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