Снижение налоговых ставок для псковских турфирм поддержал законодательный комитет облсобрания

16:40, 26 апреля 2017, ПАИ

Изменения в закон Псковской области «О ставках налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения» поддержал комитет регионального парламента по законодательству и местному самоуправлению. Такое решение депутаты приняли на заседании 26 апреля, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Как следует из пояснительной записки к документу, законопроектом предусмотрено снижение ставки налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения в случае, если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов, в размере 10% для туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма.

Такая ставка действовала для них с ноября 2010 года по 31 января 2016 года. Однако при переходе на новый классификатор видов экономической деятельности с 1 января 2017 года ставка налога увеличилась до 15%.