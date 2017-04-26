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Экономика

Снижение налоговых ставок для псковских турфирм поддержал законодательный комитет облсобрания

Изменения в закон Псковской области «О ставках налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения» поддержал комитет регионального парламента по законодательству и местному самоуправлению. Такое решение депутаты приняли на заседании 26 апреля, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Как следует из пояснительной записки к документу, законопроектом предусмотрено снижение ставки налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения в случае, если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов, в размере 10% для туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма.

Такая ставка действовала для них с ноября 2010 года по 31 января 2016 года. Однако при переходе на новый классификатор видов экономической деятельности с 1 января 2017 года ставка налога увеличилась до 15%.

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