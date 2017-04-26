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Общество

Предложения по совершенствованию некоторых законодательных актов Псковской области готовит Дмитрий Шахов

В конце мая уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов планирует направить в региональный парламент предложения по совершенствованию ряда законодательных и нормативно-правовых актов области, в том числе, касающихся социальных прав граждан. Об этом он заявил на заседании комитета Псковского областного Собрания по законодательству и местному самоуправлению 26 апреля, где выступал с отчётом и своей работе в 2016 году, передаёт корреспондент  Псковского агентства информации.

Дмитрий Шахов отметил, что второй год подряд проводит мониторинг соблюдения прав граждан. Он подчеркнул, что количество обращений  граждан к нему растет, и обратил внимание на то, что омбудсмен – «это не первичный орган, который принимает жалобы», и сначала гражданин проходит через другие инстанции.

«Увеличение обращение свидетельствует, с одной стороны, о доверии к уполномоченному, а с другой, - о нарушении госорганами прав граждан», - заявил Дмитрий Шахов и добавил, что проверки по обращениям граждан требуют кропотливого и долгого разбирательства, проведения анализа позиции органов.

Члены комитета приняли к сведению доклад правозащитника.

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