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Общество

Расширятся полномочия добровольных пожарных в Псковской области

Проект закона «О внесении изменений в Закон Псковской области «О добровольной пожарной охране в Псковской области» одобрили члены комитета регионального парламента по законодательству и местному самоуправлению на заседании 26 апреля.

Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, начальник ГУ МЧС России по Псковской области Валерий Филимонов уточнил, что законопроект разработан в целях приведения регионального закона о добровольной пожарной охране в соответствие с федеральным законодательством.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что документ расширяет права и гарантии, предоставляемые органами государственной власти области и органами местного самоуправления, не только для добровольных пожарных, но и для работников добровольной пожарной охраны. Также уточняется, что создаваемые общественные объединения пожарной охраны могут быть зарегистрированы в едином государственном реестре юридических лиц.

Уточнены правила назначения на должности руководителя добровольной пожарной команды или добровольной пожарной дружины, бухгалтера и водителя. Также конкретизирована обязанность добровольных пожарных и работников пожарной охраны во время несения службы в соответствии с графиком дежурства прибывать к месту вызова при получении сообщения о пожаре или о чрезвычайной ситуации, принимать участие в профилактике пожаров, участие в тушении пожара и проведении аварийно-спасательных работ и оказывать первую помощь пострадавшим.

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