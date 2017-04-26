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Общество

Уволенные по «виновным» основаниям муниципальные служащие не смогут получать доплату к пенсии

Члены Комитета Псковского областного Собрания по законодательству и местному самоуправлению поддержали внесение изменений в отдельные законодательные акты Псковской области о статусе лиц, замещающих муниципальные должности». Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации с заседания комитета  26 апреля.

Законопроект актуализирует терминологию в соответствии с действующим пенсионным законодательством, вносит редакционные правки, детализирует и уточняет положения и нормы законов области, определяющих статус лиц, замещающих муниципальные должности, в связи с принятием Федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях».

Условия для получения права на ежемесячную доплату к страховой пенсии в целом аналогичны тем условиям, которые были определены для получения права на ежемесячную доплату к трудовой пенсии. Так, согласно законопроекту право на доплату имеют лица, которые являлись главой муниципального образования, осуществляли полномочия главы муниципального образования на постоянной основе, и которым назначена страховая пенсия по старости (инвалидности) по Федеральному закону.

Дополнительно вводится условие о том, что право на ежемесячную доплату к страховой пенсии не имеют лица в случае прекращения их полномочий по «виновным» основаниям, например, если полномочия главы муниципального района, главы городского округа прекращаются досрочно в связи с утратой доверия президента Российской Федерации. На данный момент в Псковской области таких случаев не зафиксировано.

Также законопроект сохраняет такую гарантию, как минимальный размер, меньше которого ежемесячные доплаты к пенсии не могут быть.

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