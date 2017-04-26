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Экономика

Специалисты Псковского отделения Сбербанка помогли подобрать ипотечную программу участникам «Тура по новостройкам»

Сотрудники Псковского отделения Сбербанка проконсультировали участников «Тура по новостройкам», организованного газетой «Комсомольская правда. Псков». Псковичи посетили два популярных жилых комплекса на Завеличье и Запсковье – «Европа» и «Пятый элемент». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе банка.

«Тур по новостройкам» позволяет новосёлам за короткое время познакомиться со строящимися жилищными комплексами, увидеть планировки квартир и уровень их отделки, оценить местоположение, вид из окна и получить информацию о способах приобретения жилья. Важной составляющей поездки является возможность прямого общения с представителями застройщика и специалистами банка.

Участники тура узнали о преимуществах ипотечных программ и снижении ипотечных ставок по продуктам «Военная ипотека – приобретение готового жилья» и «Военная ипотека – приобретение строящегося жилья». Ставка по этим продуктам единая и с учетом снижения на 0,85 пункта составляет 10,9% годовых.

Представители Сбербанка также рассказали клиентам об «Электронной регистрации» – новом совместном сервисе Сбербанка и Росреестра, позволяющем зарегистрировать договор долевого участия в строительстве онлайн. Теперь процесс регистрации ДДУ сокращен до минимума – все необходимые действия клиент производит в офисе компании-застройщика, после чего участники сделки в течение 5-7 дней получают зарегистрированные документы на электронную почту. Процесс регистрации договора занимает всего 15 минут.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481. Официальный сайт банка – www.sberbank.ru.

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