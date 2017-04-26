Специалисты Псковского отделения Сбербанка помогли подобрать ипотечную программу участникам «Тура по новостройкам»

16:31, 26 апреля 2017, ПАИ

Сотрудники Псковского отделения Сбербанка проконсультировали участников «Тура по новостройкам», организованного газетой «Комсомольская правда. Псков». Псковичи посетили два популярных жилых комплекса на Завеличье и Запсковье – «Европа» и «Пятый элемент». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе банка.

«Тур по новостройкам» позволяет новосёлам за короткое время познакомиться со строящимися жилищными комплексами, увидеть планировки квартир и уровень их отделки, оценить местоположение, вид из окна и получить информацию о способах приобретения жилья. Важной составляющей поездки является возможность прямого общения с представителями застройщика и специалистами банка.

Участники тура узнали о преимуществах ипотечных программ и снижении ипотечных ставок по продуктам «Военная ипотека – приобретение готового жилья» и «Военная ипотека – приобретение строящегося жилья». Ставка по этим продуктам единая и с учетом снижения на 0,85 пункта составляет 10,9% годовых.

Представители Сбербанка также рассказали клиентам об «Электронной регистрации» – новом совместном сервисе Сбербанка и Росреестра, позволяющем зарегистрировать договор долевого участия в строительстве онлайн. Теперь процесс регистрации ДДУ сокращен до минимума – все необходимые действия клиент производит в офисе компании-застройщика, после чего участники сделки в течение 5-7 дней получают зарегистрированные документы на электронную почту. Процесс регистрации договора занимает всего 15 минут.

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