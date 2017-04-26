Обращения орловских депутатов по льготному кредитованию производителей поддержал профильный комитет Псковского облсобрания

16:54, 26 апреля 2017, ПАИ

Члены Комитета Псковского областного Собрания по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию поддержали два обращения Орловского областного Совета народных депутатов к Правительству Российской Федерации. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации с заседания комитета 26 апреля.

Первое обращение касается вопроса увеличения объема субсидий федерального бюджета, предоставляемых уполномоченным банкам по планируемым к выдаче льготным краткосрочным и инвестиционным кредитам сельскохозяйственным товаропроизводителям в 2017 году, изменения механизма предоставления данного вида государственной поддержки.

Председатель комитета по АПК Александр Братчиков рассказал, что орловские коллеги просят увеличить объем средств и дать возможность перекидывать с длинных кредитов на краткосрочные. «Согласен, что это актуально. Сейчас никто взять короткие субсидированные средства не может», - отметил парламентарий.

Также поддержку псковских депутатов получило обращение по вопросу рассмотрения возможности увеличения лимитов по льготному кредитованию предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности на инвестиционные цели и краткосрочное кредитование, разработки и принятия государственной программы Российской Федерации по развитию пищевой и перерабатывающей промышленности в Российской Федерации

«По большому счету, то же самое, только для перерабатывающей продукции. Если это получится - всем будет выгодно», - пояснил Александр Братчиков.