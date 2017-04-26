В мае депутаты и представители администрации области встретятся с псковичами в приёмной Медведева
В мае депутаты «Единой России» различных уровней проведут приемы граждан по личным вопросам в региональной общественной приемной председателя партии Дмитрия Медведева в Пскове (улица Гоголя, 9). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в ПРО «Единой России».
График приёма граждан депутатами Псковского областного Собрания и должностными лицами администрации региона:
Антонов Виктор Васильевич - 2 мая 10:00-13:00
Полозов Борис Геннадьевич - 3 мая 10:00-13:00
Котов Александр Алексеевич - 4 мая 10:00-13:00
Комитет Псковской области по здравоохранению и формации - 10 мая 17:00-18:00
Драгунова Лидия Александровна - 11 мая 10:00-13:00
Каленский Валентин Григорьевич - 16 мая 10:00-13:00
Служба судебных приставов - 17 мая 10:00-13:00
Комитет Псковской области по строительству и жилищному надзору - 17 мая 17:00-18:00
Васильев Алексей Николаевич - 18 мая 10:00-13:00
Комитет Псковской области по труду и занятости - 24 мая 17:00-18:00
Дитрих Игорь Иванович - 30 мая 10:00-13:00
Государственное управление образования Псковской области - 31 мая 17:00-18:00
Юрист - понедельник, среда, пятница 14:00-17:00
График приёма граждан депутатами Псковской городской Думы:
Воробьёв Владимир Николаевич - 4 мая 14:00-17:00
Аленичев Андрей Анатольевич - 10 мая 10:00-13:00
Фёдорова Ольга Александровна - 11 мая 14:00-17:00
Шеменев Игорь Валерьевич - 11 мая 10:00-13:00
Стороненков Григорий Иванович - 17 мая 14:00-17:00
Иванова Евгения Викторовна - 18 мая 14:30-17:00
Болотин Константин Васильевич - 23 мая 10:00-13:00.
Записаться на приём можно по телефону 66-25-12.