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Политика

В мае депутаты и представители администрации области встретятся с псковичами в приёмной Медведева

В мае депутаты «Единой России» различных уровней проведут приемы граждан по личным вопросам в региональной общественной приемной председателя партии Дмитрия Медведева в Пскове (улица Гоголя, 9). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в ПРО «Единой России».

График приёма граждан депутатами Псковского областного Собрания и должностными лицами администрации региона:

Антонов Виктор Васильевич -  2 мая 10:00-13:00

Полозов Борис Геннадьевич - 3 мая 10:00-13:00 

Котов Александр Алексеевич - 4 мая 10:00-13:00

Комитет Псковской области по здравоохранению и формации - 10 мая 17:00-18:00 

Драгунова Лидия Александровна - 11 мая 10:00-13:00

Каленский Валентин Григорьевич - 16 мая 10:00-13:00

Служба судебных приставов - 17 мая 10:00-13:00 

Комитет Псковской области по строительству и жилищному надзору - 17 мая 17:00-18:00 

Васильев Алексей Николаевич - 18 мая 10:00-13:00

Комитет Псковской области по труду и занятости - 24 мая 17:00-18:00

Дитрих Игорь Иванович - 30 мая 10:00-13:00

Государственное управление образования Псковской области - 31 мая 17:00-18:00 

Юрист - понедельник, среда, пятница 14:00-17:00

 

График приёма граждан депутатами Псковской городской Думы:

Воробьёв Владимир Николаевич - 4 мая 14:00-17:00

Аленичев Андрей Анатольевич - 10 мая 10:00-13:00

Фёдорова Ольга Александровна - 11 мая 14:00-17:00

Шеменев Игорь Валерьевич - 11 мая 10:00-13:00

Стороненков Григорий Иванович - 17 мая 14:00-17:00

Иванова Евгения Викторовна - 18 мая 14:30-17:00

Болотин Константин Васильевич - 23 мая 10:00-13:00.

Записаться на приём можно по телефону 66-25-12.

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