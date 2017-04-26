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Общество

Дневник конкурса «Миссис Псков 2017» увидят сегодня в 19:10 зрители «РЕН-ТВ»

Сегодня, 26 апреля,  в 19:10 на телеканале «РЕН-ТВ Псков» выйдет в эфир очередной выпуск видеоверсии конкурса красоты и таланта «Миссис Псков 2017».

Как сообщили Псковскому агентству информации организаторы конкурса, в этот раз зрители смогут погрузиться в атмосферу фотосессии от спонсора проекта «Glance», которая проходила в традициях подиумной съемки. Также они услышат мнение участниц о фотосессии и образах, которые им приготовили стилисты и визажисты,  и увидят фотографии, которые получились по итогам съёмки.

«Кроме того, в этом выпуске будет рассказано о том, зачем девушки взяли купальники и отправились в студию загара», - заключили организаторы.

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