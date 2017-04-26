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Общество

Электронное декларирование обсудят в Псковской таможне с участниками ВЭД 28 апреля

28 апреля в 14:00 в Псковской таможне состоится рабочая встреча с участниками внешнеэкономической деятельности на тему «Электронное декларирование процедуры таможенного транзита». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Должностные лица таможни расскажут о преимуществах, условиях использования данной технологии, а также ответят на вопросы, интересующие участников ВЭД.

Рабочая встреча состоится в актовом зале таможни по адресу: Псков, улица Рабочая, дом 9, при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (паспорт).

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