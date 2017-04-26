Благоустроить сквер на Четырёх углах в Пскове попросили избиратели депутатов облсобрания

18:02, 26 апреля 2017, ПАИ

Члены Комитета Псковского областного Собрания по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию поддержали постановление, утверждающее перечень наказов избирателей на 2017 год.

Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации с заседания комитета 26 апреля, депутат Анатолий Тиханов рассказал, что во время избирательной кампании было много наказов, из которых отобрали три наиболее серьезных. Первый касается сквера на Четырех углах в Пскове, который нуждается в привидении в надлежащий вид. «Это вдвойне важно, так как туда перенесён гайд-парк», - подчеркнул парламентарий.

«А может, не стоит? Может, мусора туда завезти?», - пошутили его коллеги.

Во втором наказе говорится о том, что у школы № 23 на пересечении улиц Розы Люксембург и Народной нужно установить светофор, прямо возле мебельного магазина; а в третьем – о строительстве спортивной площадки в военном городке между улицами Маргелова, Доставалова и Шостака. «Там много детей, а площадок нет. Есть на другой стороне Юбилейной, у школ, но там очень интенсивное движение», - пояснил Анатолий Тиханов.

«У нас городская Дума или областное Собрание?», - поинтересовался депутат Всеволод Козловский и посоветовал обратиться с этими вопросами к главе города Пскова Ивану Цецерскому.

«У нас каждый депутат имеет право заявить о наказах», - заметил председатель комитета по АПК Александр Братчиков.

Всеволод Козловский согласился, и сказал, что пошутил.

Депутат Пётр Алексеенко, в свою очередь, заметил, что есть городская комиссия по безопасности движения.

На это его Анатолий Тиханов заявил, что вопросы в комиссии решаются годами.

В итоге члены комитета поддержали наказы.

Кроме того, председатель Комитета по законодательству и местному самоуправлению Владимир Яников заочно передал наказы о ремонте дорог в округе № 10, а Алексей Васильев - о расширении площади поликлиники № 2 на Завеличье, создании диагностического центра на базе поликлиники на Кузнецкой и газификации дома на Гоголя в Пскове.

«Предлагаю также поддержать», - сказал Александр Братчиков. Члены комитета согласились с этим.