Репчатый и зелёный лук задержали на границе Псковской области сотрудники Россельхознадзора

17:26, 26 апреля 2017, ПАИ

Сегодня, 26 апреля, в контрольном пункте в деревне Долосцы Себежского района запрещен ввоз из Белоруссии 1,2 тонн зелёного лука (перо) и 20 тонн репчатого. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям.

Причиной запрета в одном случае стало отсутствие фитосанитарного сертификата, в другом – предоставление недействительных документов. Запрещённые к ввозу на территорию РФ партии подкарантинной продукции вернули на сопредельную территорию. Владельцы груза привлечены к административной ответственности, предусмотренной статьёй 10.2 КоАП РФ.