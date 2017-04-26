300 рабочих мест дополнительно открыл Великолукский мясокомбинат

17:15, 26 апреля 2017, ПАИ

Великолукский мясокомбинат планирует расширяться, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области. Руководство предприятия намерено построить новый мясоперерабатывающий завод с мясохладобойней, рассказал генеральный директор ОАО «Великолукский мясокомбинат» Руслан Марцинкевич 26 апреля во время визита на предприятие заместителя губернатора Псковской области Сергея Перникова.

Запуск нового завода позволит нарастить объемы производства, одновременно повышая его качество за счет использования современного оборудования, отметил гендиректор. Реализация проекта начнется в 2018 году. В существующем здании Великолукского мясокомбината сейчас идет модернизация — реконструируется разделочный цех. В планах - ремонт убойного цеха и консервного производства.

Гендиректор рассказал, что на сегодняшний день, после частичного запуска нового оборудования в разделочном цехе объем обрабатываемого мяса вырос вдвое — до 300 тонн в сутки. Дополнительно созданы 300 рабочих мест. В дальнейшем руководство Великолукского мясокомбината планирует увеличить количество конвейеров, что позволит повысить производительность на 30% — до 400 тонн в сутки. «По такой мощности разделки мяса предприятий-аналогов в России не больше десяти», — подчеркнул Руслан Марцинкевич.

Гендиректор добавил, что в настоящее время на предприятии работает около 5 тыс. человек. Среднемесячная сдельная зарплата — около 40 тыс. рублей.

В этом году, отметил Руслан Марцинкевич, впервые за много лет на производственную практику на мясокомбинат придут студенты Великолукской сельскохозяйственной академии в рамках работы ресурсного центра подготовки кадров Псковской области. Всего за последнее время 38 выпускников академии были трудоустроены на Великолукском мясокомбинате.

В ходе осмотра производственных цехов Сергей Перников обратил особое внимание на высокий уровень организации производства и чистоту. Завод работает круглосуточно, в 4 смены, что позволяет обеспечить граждан самой свежей мясной продукцией. Большая часть процессов автоматизирована. Он подчеркнул, что весь производственный процесс ориентирован на запросы потребителя.

Напомним, ОАО «Великолукский мясокомбинат» — основное мясоперерабатывающее предприятие на Северо-Западе. По данным Росстата, оно занимает третье место в рейтинге крупнейших мясоперерабатывающих предприятий Российской Федерации.