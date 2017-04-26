Муниципалитеты Псковской области намерены продать Газпрому газораспределительные сети

17:44, 26 апреля 2017, ПАИ

Муниципалитеты Псковской области намерены продать Газпрому газораспределительные сети в счёт долгов за газ. Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, об этой инициативе на заседании комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию сообщил глава администрации Островского района Дмитрий Быстров в рамках рассмотрения вопроса «О внесении изменений в федеральный закон «О приватизации государственного и муниципального имущества» в части снятия запрета на приватизацию газораспределительных сетей.

«Буду говорить от лица муниципалитетов, имеющих долги за газ, а это практически все. У губернатора уникальная договоренность с Алексеем Миллером [председатель правления ПАО «Газпром» - ПАИ], чтобы все долги за газ муниципалитетов, а это около 600 миллионов, зачесть газовыми сетями», - пояснил Дмитрий Быстров.

По его словам, газовые сети - ярмо, которое районные власти вынуждены обслуживать. «Кроме того, на зачтённую стоимость Газпром должен произвести строительство новых сетей. Островский район станет пилотным для этого проекта. При этом решение о продаже обжаловано прокуратурой в городском суде Острова. Дело в том, что есть положение федерального закона о запрете приватизации муниципальных объектов транспорта и энергетики. Газопроводы относят к объектам транспорта, поэтому суд отменил решение о приватизации сетей. Необходимо внести изменения в закон и снять запрет на приватизацию газораспределительных сетей. Это снимет нагрузку с муниципалитетов, даст толчок газификации. Ассоциация муниципалитетов поддержала нас», - пояснил Дмитрий Быстров.

Председатель комитета Александр Братчиков отметил, что «можно подготовить законопроект и обсудить подробности в процессе».

В результате члены комитета рекомендовали на сессии 27 апреля поддержать внесение изменений в федеральный закон.