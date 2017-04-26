Женщина на Ford Focus врезалась в ВАЗ в Невеле

17:35, 26 апреля 2017, ПАИ

25 апреля в 14:05 в Невеле у дома № 8 по улице Маметовой 60-летняя женщина на Ford Focus при развороте не убедилась в безопасности маневра и столкнулась с ВАЗ-21150, который двигался прямо в попутном направлении. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Псковской области, пострадала виновница ДТП.

Напомним, еще одна авария произошла в 21:20 в Пскове: на перекрестке Рижского проспекта и улиц Юбилейной 33-летний водитель Daewoo сбил пешехода, который переходил проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора. В результате ДТП пешеход был доставлен в реанимацию областной больницы. Личность пострадавшего устанавливается.