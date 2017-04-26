Ввоз белорусских томатов и редиса запрещён в Невельском районе

17:59, 26 апреля 2017, ПАИ

25 апреля в контрольном пункте в деревне Лобок Невельского района запрещен ввоз из Белоруссии партии свежих томатов и редиса общим весом 210 килограммов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям.

Причиной запрета стало отсутствие фитосанитарного сертификата. Томаты и редис возвращены на сопредельную территорию, владелец груза привлечен к административной ответственности, предусмотренной статьёй 10.2 КоАП РФ.