«Мировидение» провели в поддержку Юлии Самойловой студенты ПсковГУ

17:50, 26 апреля 2017, ПАИ

В Псковском государственном университете в рамках V Форума иностранных студентов состоялся песенный конкурс «Мировидение». Состязание, которое прошло впервые в истории форума, было нацелено, в том числе, на поддержку участницы от России в «Евровидении 2017» Юлии Самойловой, которой Украина, принимающая песенный конкурс в этом году, запретила въезд. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации области.

Ранее студенты Псковского госуниверситета направили в адрес певицы обращение со словами поддержки. «Мы восхищаемся вами как сильным, талантливым, целеустремленным человеком. Мы надеемся, что победа на конкурсе «Евровидение-2018» будет вашей», — говорится в тексте их письма.

В «Мировидении» ПсковГУ принимают участие 19 студентов из разных стран мира. В их числе Экваториальная Гвинея, Турция, Великобритания, Германия, Китай, Украина, Сербия, Туркменистан, Франция, Афганистан, Иран, Коста-Рика, Сирия, Испания, США, Македония, Узбекистан, Норвегия и Россия. Многие ребята исполняют песни на родных языках.

Голосование в конкурсе проходит в 2 этапа. На первом этапе исполнителей оценивают организаторы, на втором — будет учитываться мнение зрителей, которые выберут три лучших номера и выставят им, как в настоящем «Евровидении», 12,10 и 8 баллов соответственно.

Напомним, Юлия Самойлова, певица с ограниченными физическими возможностями, должна была представлять Россию в этом году на конкурсе песни «Евровидение» в Киеве. Однако Служба безопасности Украины запретила ей въезд на территорию страны.

Юлия Самойлова получила известность в 2013 году, приняв участие в вокальном шоу «Фактор, А». В 2014 году она выступала на церемонии открытия паралимпиады в Сочи. Ее инвалидность вызвана спинальной амиотрофией Вердинга-Гофмана.

Добавим, Форум иностранных студентов «ВПсковЕду. RU» открылся в Псковском государственном университете 26 апреля. В нем принимают участие около 1,5 тыс. студентов из 37 стран, преподаватели вуза и ведущих высших учебных заведений России.