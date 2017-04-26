2
14:10
Максим Жаворонков о скандале вокруг дорожных контрактов в Пскове: Администрация области проконтролирует законное разрешение ситуации
10:34
Не ведущим деятельность псковским индивидуальным предпринимателям рекомендовано сняться с учёта
08:34
Направлять все сборы с производства алкоголя в регионы предложила ФАС
18:46
Переход бюджетников и пенсионеров на карты «Мир» утвердила Госдума
15:08
«Зодчий Псков» рубит цены на дома
11:18
В Пскове начался этногастрономический форум «Вкус без границ»
11:02
Великолукский свиноводческий комплекс включен в топ-20 крупнейших производителей комбикормов в России
Еще новости
Экономика

Незаконный ввоз мавританской муки пресечён в Пыталово

В железнодорожном пункте пропуска Пыталово запрещено движение вагонов, перемещавших из Латвии в Псковскую область 112 тонн рыбной кормовой муки, произведённой в Мавритании. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям.

Запрет связан с нарушением меморандума между ЕС и Российской Федерацией по ветеринарным сертификатам на животных и животноводческую продукцию, предназначенных для экспорта из ЕС в Россию. В частности, отсутствии общий ветеринарный документ ввоза на следующий транзитом по территории ЕС товар. Ввоз рыбы на таможенную территорию Евразийского экономического союза запрещен, оформлен акт о возврате товара.

Версия для печати
Комментарии: 2 Обсудить >>>

Максим Жаворонков о скандале вокруг дорожных контрактов в Пскове: Администрация области проконтролирует законное разрешение ситуации
26 апреля 2017
Максим Жаворонков о скандале вокруг дорожных контрактов в Пскове: Администрация области проконтролирует законное разрешение ситуации 10
Не ведущим деятельность псковским индивидуальным предпринимателям рекомендовано сняться с учёта
24 апреля 2017
Не ведущим деятельность псковским индивидуальным предпринимателям рекомендовано сняться с учёта
Направлять все сборы с производства алкоголя в регионы предложила ФАС
24 апреля 2017
Направлять все сборы с производства алкоголя в регионы предложила ФАС
Переход бюджетников и пенсионеров на карты «Мир» утвердила Госдума
21 апреля 2017
Переход бюджетников и пенсионеров на карты «Мир» утвердила Госдума 6
«Зодчий Псков» рубит цены на дома
21 апреля 2017
«Зодчий Псков» рубит цены на дома
В Пскове начался этногастрономический форум «Вкус без границ»
20 апреля 2017
В Пскове начался этногастрономический форум «Вкус без границ» 1
Великолукский свиноводческий комплекс включен в топ-20 крупнейших производителей комбикормов в России
19 апреля 2017
Великолукский свиноводческий комплекс включен в топ-20 крупнейших производителей комбикормов в России
«Экономания»: рецепт приготовления правильных окон
17 апреля 2017
«Экономания»: рецепт приготовления правильных окон

Идет загрузка...