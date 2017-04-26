Незаконный ввоз мавританской муки пресечён в Пыталово

18:04, 26 апреля 2017, ПАИ

В железнодорожном пункте пропуска Пыталово запрещено движение вагонов, перемещавших из Латвии в Псковскую область 112 тонн рыбной кормовой муки, произведённой в Мавритании. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям.

Запрет связан с нарушением меморандума между ЕС и Российской Федерацией по ветеринарным сертификатам на животных и животноводческую продукцию, предназначенных для экспорта из ЕС в Россию. В частности, отсутствии общий ветеринарный документ ввоза на следующий транзитом по территории ЕС товар. Ввоз рыбы на таможенную территорию Евразийского экономического союза запрещен, оформлен акт о возврате товара.