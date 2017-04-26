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Общество

25 участков очистят от мусора участники субботника в Пскове

29 апреля в Пскове пройдет Всероссийский экологический субботник по благоустройству и санитарной уборке города, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области. В субботнике примут участие аппарат и структурные подразделения администрации региона, органы местного самоуправления, муниципальные учреждения и предприятия.

В этот день от мусора будут очищать зеленые зоны вдоль рек Великой, Мирожки и Псковы, парки и скверы города, территории возле памятников — всего порядка 25 участков. Ознакомиться с местами проведения акции можно здесь.

К массовой уборке города может присоединиться каждый желающий. Псковичей приглашают привести в порядок придомовые территории, организовав собственные субботники.

Аналогичные мероприятия по санитарной уборке территорий пройдут и в муниципальных образованиях Псковской области.

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