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Экономика

Инициативу, ограничивающую доступ недобросовестных фирм к госзакупкам, одобрил комитет облсобрания по АПК

Члены комитета Псковского областного Собрания по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию поддержали инициативу  Ярославской областной Думы об обращении к председателю Правительства РФ Дмитрию Медведеву по вопросу внесения изменений в Федеральный закон от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Постановление Правительства Российской Федерации от 4 февраля 2015 года № 99.  Такое решение парламентарии приняли на заседании комитета 26 апреля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Как пояснил коллегам председатель комитета Александр Братчиков, в законодательство предлагается внести такие изменения, которые не позволят «заявиться на контракт фирмам, не обладающим техникой и опытом, и желающим только сняться потом за откат».

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