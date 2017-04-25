Сотрудница псковского УФСИН выиграла «серебро» на первенстве по стрельбе из боевого оружия

20:05, 26 апреля 2017, ПАИ

На учебном полигоне в деревне Ваулино Псковского района состоялось лично-командное первенство регионального отделения спортивного общества «Динамо» по стрельбе из боевого оружия. Соревнования проходили. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областного УФСИН.

К участию в состязаниях были допущены аттестованные сотрудники региональных управлений МВД, ФСБ, ФСИН, Росгвардии, а также других силовых ведомств, имеющие необходимую огневую подготовку. По условиям, в команде было заявлено по три человека для стрельбы из пистолета Макарова и по два - из автомата Калашникова.

Спортивную честь УФСИН по региону защищали: Владислав Финогенов, Андрей Иваницкий и Максим Савичев (ОСН «Зубр»), Вадим Николаев (ОпоК), Елена Фёдорова (ИК-4).

В рамках программы испытаний участникам необходимо было продемонстрировать мастерство владения боевым оружием с расстояния 25 метров с одной руки по спортивной мишени (ПМ) и с расстояния 100 метров с позиций лёжа, с одного колена и стоя (АК).

Команда УФСИН заняла в итоге четвёртое место из восьми. Наилучшего результата в личном зачёте сумела добиться оперуполномоченный оперативного отдела ИК-4 Елена Фёдорова, выигравшая «серебро» среди женщин.